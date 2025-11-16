Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 17

Santiago. Los 183 países firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y 70 de ellos que también suscriben el Protocolo Contra el Comercio Ilícito, se reúnen del 17 al 26 de noviembre, en Suiza, para actualizar su agenda contra la industria tabacalera que no cesa de interferir y sabotear las políticas públicas de control del consumo de cigarros, afirman los dirigentes de aquel pacto.

“Esta reunión es esencial para revitalizar la cooperación internacional y reforzar la voluntad política que se requiere para poner fin a la epidemia mundial de tabaquismo”, dice Andrew Black, jefe interino del secretariado del CMCT, en la antesala de la undécima conferencia de las partes (COP11).

“Queremos llamar la atención sobre las tasas de niños que se vuelven adictos. Al menos 15 millones entre 13 y 15 años de edad consumen cigarrillos electrónicos en el mundo. Debemos protegerlos de la adicción y las consecuencias a largo plazo”, explica desde Ginebra.

Se refiere al vapeo y el tabaco “calentado, ideado para capturar nuevos fumadores, so pretexto de supuesto “riesgo reducido” y la consigna “un mundo sin humo”.

El contrabando y el comercio ilegal serán también temas relevantes, pues “no sólo tiene implicaciones tributarias, sino que socava las medidas de salud pública, debilita la seguridad y facilita el crimen organizado”, dice Black, por tanto se requiere “cooperación internacional, intercambio de información mundial para controlar la cadena de suministro de productos de tabaco”.

Se calcula que el comercio ilícito de tabaco es 11 por ciento del mercado mundial y cuesta a los gobiernos más de 47 mil millones de dólares en ingresos fiscales perdidos anualmente.

“Más de 7 millones de personas mueren cada año por uso de tabaco y que es una enorme barrera al desarrollo sostenible considerando sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales.”