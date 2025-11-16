Economía
Ver día anteriorDomingo 16 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/El mercado del lujo trata de abrirse camino en India/
A nterior
S iguiente
 
El mercado del lujo trata de abrirse camino en India
Foto
Foto Afp
Periódico La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 16

Visitantes acuden a la primera tienda Dior en Nueva Delhi. Las marcas de lujo más importantes del mundo han soñado durante décadas con el vasto mercado de consumidores de la India (una población de más de mil 469 millones de personas), pero abrirse paso en él ha resultado ser una tarea compleja. La francesa Dior abrió en noviembre del año pasado su primera tienda en el exclusivo centro comercial Ambience Mall Gurugram, marcando una nueva era para el comercio minorista de lujo en la región. La cadena francesa Galeries Lafayette es la más reciente en probar suerte, con la apertura de su primera tienda en la India, en Bombay, la capital financiera del país.

A nterior
S iguiente