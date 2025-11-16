Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 16

Visitantes acuden a la primera tienda Dior en Nueva Delhi. Las marcas de lujo más importantes del mundo han soñado durante décadas con el vasto mercado de consumidores de la India (una población de más de mil 469 millones de personas), pero abrirse paso en él ha resultado ser una tarea compleja. La francesa Dior abrió en noviembre del año pasado su primera tienda en el exclusivo centro comercial Ambience Mall Gurugram, marcando una nueva era para el comercio minorista de lujo en la región. La cadena francesa Galeries Lafayette es la más reciente en probar suerte, con la apertura de su primera tienda en la India, en Bombay, la capital financiera del país.