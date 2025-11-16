Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 16

Río de Janeiro., El vicepresidente y ministro de Industria de Brasil, Geraldo Alck-min, afirmó este sábado que la reducción de aranceles anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump avanza en la dirección correcta, pero sigue siendo insuficiente para corregir lo que calificó como una “distorsión” que perjudica la competitividad de los productos brasileños.

Estados Unidos redujo las tarifas de importación a cerca de 200 productos alimenticios, en momentos en que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida. En ese contexto, Trump firmó el viernes un decreto para retirar el arancel mínimo de diez por ciento impuesto en abril sobre importaciones agrícolas como carne de res, plátanos, café y tomates. Sin embargo, para Brasil las tasas pasaron de 50 a 40 por ciento, mientras países competidores (como Colombia y Vietnam, en el caso del café) lograron reducciones mayores o incluso la eliminación total de los gravámenes.

Brasil es el mayor proveedor de café a Estados Unidos y uno de los principales de carne, productos que han registrado fuertes aumentos de precios.

Jugo de naranja, exento

Alckmin consideró que el arancel de 40 por ciento sigue siendo demasiado elevado para productos claves brasileños. Recordó que algunos artículos, como el jugo de naranja, fueron completamente desgravados. “Era 10 por ciento y se eliminó. Eso son mil 200 millones de dólares. Entonces quedó sin ningún impuesto”, señaló.