Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 16

Pekín. China reforzará su política fiscal en los próximos cinco años, declaró el sábado el ministro de Finanzas del país en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua.

El titular de Finanzas, Lan Foan, dijo que su nación reforzará la regulación contracíclica y trans-cíclica y fijará el nivel déficit/PIB y la escala de endeudamiento público para adaptarse a la evolución de las condiciones.

China también hará uso de herramientas como el presupuesto, los impuestos, los bonos del Estado y los pagos de transferencias, y proporcionará un apoyo sostenido al desarrollo económico y social.

A nivel internacional, el entorno exterior es volátil e inestable, y la rivalidad entre los principales países es cada vez más intrincada e intensa, dijo Lan, sin mencionar ningún país en concreto ni el conflicto comercial de China con Estados Unidos.