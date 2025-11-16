Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 16

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 fueron aprobados hace unas semanas; sin embargo, se hizo sin la propuesta de incrementar hasta en 50 por ciento los aranceles a los países con los que México no tienen tratado comercial. La pausa, coinciden especialistas, está relacionada con el posible impacto que una medida de este tipo puede tener en las cadenas de valor y por consiguiente en los precios al consumidor.

En términos generales, la propuesta consistía en aumentar las tarifas de importación de 10 por ciento promedio actual a 35 por ciento, aunque para algunas fracciones arancelarias (productos) se elevarían hasta 50 por ciento; lo anterior, según explicó en varias ocasiones el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, era con el objetivo de proteger lo hecho en México, fortaleciendo la economía nacional e impulsando una política industrial que reduzca nuestra dependencia del exterior.

Recientemente, el funcionario confirmó que la Cámara de Diputados aplazó para finales de este mes la votación a fin de incorporar información de las consultas con los sectores productivos.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), cuando un país impone un arancel sobre ciertos productos, los fabricantes nacionales de esos bienes se ven beneficiados, pues al aumentar los precios de las importaciones, pueden elevar tanto su producción como los precios. En contraste, los consumidores enfrentan una peor situación, pues terminan pagando más y comprando una menor cantidad de productos.

“Aunque estas medidas tienen como propósito impulsar la industrialización del país, el mercado interno y promover la sustitución de importaciones, su aplicación puede implicar una transferencia de recursos de los consumidores nacionales tanto a productores como al gobierno, elevar los precios y, en ciertos casos, retrasar la inversión en sectores protegidos por lo que su aplicación debe ser temporal”, apuntó el organismo.