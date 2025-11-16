De La Redacción

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. a31

El mexicano Rafael Divino Espinoza ganó anoche por nocaut técnico en su cuarta defensa del título pluma de la OMB. Después de castigar por diez episodios al ucranio Arnold Khegai, el retador no salió al onceavo round en el combate realizado en San Luis Potosí. La diferencia de estaturas fue evidente. El Divino mide 1.85 metros que parecen más debido a su complexión delgada; en alto contraste, Khegai es un cuerpo compacto de 1.65.

La combinación le daba ventaja al campeón para lucir con el boxeo que aprovecha la distancia, técnico e impecable, pero el retador tenía que estar encima, con la obstinación de un animal salvaje, si es que quería revertir lo que jugaba en contra.

Y así lo hizo el ucranio en los primeros asaltos, con la voluntad de un tanque de guerra. En esas circunstancias, si Khegai atacaba sin tregua, siempre encima, Divino no tendría tan fácil su boxeo técnico, pero con el espacio tan estrecho, el campeón buscó otros argumentos para sacudirse a este peleador incómodo y necio. Lo castigó y lo lastimó en el rostro.