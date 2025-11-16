▲ Será el sexto enfrentamiento entre el italiano y el español este año. En la final soñada, Sinner buscará defender el título en casa. Foto Afp

Turín. Por sexta y última vez en 2025, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el segundo, Jannik Sinner, se enfrentarán en un nuevo episodio de su intensa rivalidad, hoy en Turín en la final soñada del Masters ATP.

La presente edición del Torneo de Maestros tendrá su final entre los dos jugadores que dominaron la temporada, repartiéndose los cuatro títulos de Grand Slam (Abierto de Australia y Wimbledon para Sinner, Roland Garros y Abierto de EU para Alcaraz) y también los últimos ocho títulos de torneos Masters 1000.

Grandes favoritos en sus respectivas semifinales, Alcaraz y Sinner no dejaron margen a las sorpresas frente a los dos invitados inesperados del cuadro final, el canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo del mundo, y el australiano Alex De Miñaur (séptimo).

Alcaraz sólo cedió seis juegos ante Auger-Aliassime (6-2 y 6-4), uno menos que los siete que perdió Sinner frente a De Miñaur, abrumado por los golpes del ídolo local (7-5 y 6-2).

Por primera vez en su carrera, Alcaraz, quien fue eliminado en la fase de grupos el año pasado, puede aspirar al título de maestro.

Tras un susto en su segundo partido, donde fue presionado por el estadunidense Taylor Fritz 6-7, 7-5 y 6-3, el murciano se adaptó a la perfección a la Inalpi Arena de Turín.

Ayer, desconcertó a Auger-Aliassime, quien no pudo responder ante la potencia y precisión de los golpes de derecha del español.

“Al final la temporada es magnífica y la confianza que he tenido es muy buena. En la fase de grupos tenía la meta del número uno y cuesta lidiar con los nervios. Con ese objetivo logrado, he metido una concentración extra que ha dado sus frutos”, dijo Alcaraz.

Para conseguir su noveno título del año y el 25 de su carrera a los 22 años, el español tendrá que superar una montaña.