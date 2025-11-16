▲ Debido a las lesiones, Araceli Ornelas no logró alcanzar el alto rendimiento en el taekwondo, pero decidió tomar el camino del arbitraje internacional con gran éxito. Foto cortesía de la juez

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. a11

Araceli Ornelas intentó ser atle-ta de alto rendimiento y estuvo cerca de integrarse a la selección nacional de taekwondo a los 17 años. Sin embargo, tres operaciones en la rodilla izquierda, además de sus estudios y el trabajo, le impidie-ron seguir activa, por lo que decidió destacar desde otra trinchera.

“El deporte siempre te brinda nuevas oportunidades. No logré brillar como atleta, pero pude hacerlo de otra forma y me siento muy orgullosa de lo que he conseguido”, comentó la árbitro internacional y ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025.

Ornelas se formó en la escuela de árbitros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fundada, entre otros, por José Luis Onofre, ex entrenador de la selección nacional. Ahí aprendió las bases de su nueva profesión y recorrió el mundo hasta que finalmente, hace ocho años, logró certificarse de juez internacional y participar en Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos.

“En total llevo 20 años en esta aventura. El camino ha estado lleno de complicaciones, pero he podido salir adelante y, con mi propio esfuerzo, ser reconocida en todo el mundo. Mi motivación principal es abrir brecha para mis compañeros en México y en América Latina. También dejarle una enseñanza a mi hijo de 11 años”, agregó.

Hace un tiempo, Ornelas tuvo la oportunidad de escalar en su “trabajo godín”, como analista de riesgos financieros. Sin embargo, decidió darle prioridad al deporte.

“Siempre mantuve un camino paralelo entre el trabajo y el deporte para poder costear mis gastos. Cuando fue el momento de decidir, elegí al taekwondo y no me arrepiento. Actualmente no tengo ya nada que ver en cosas de bancos y finanzas.”

En las dos décadas que lleva de árbitro, Ornelas ha tenido que adaptarse a la incorporación de la tecnología en la disciplina y a las modificaciones en el reglamento.

“Cuando comencé me tocó anotar en papeletas los golpes y las puntuaciones. Ahora tenemos petos y caretas electrónicas, además de video y replay para puntos controversiales.”