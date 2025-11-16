Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. a10

El Barcelona se llevó ayer el clásico español femenil tras golear 4-0 al Real Madrid en Montjuic, victoria que permite al equipo azulgrana distanciarse siete puntos en el liderato de la liga. Claudia Pina (en la imagen) contribuyó con una asistencia para el primer tanto de la polaca Ewa Pajor, quien marcó doblete. Después se sumaron las dianas de sus compañeras Sydney Schertenleib y Aitana Bonmatí, tres veces Balón de Oro, para blanquear al conjunto merengue.