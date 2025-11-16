Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. a10

Guadalajara, Jal., Julio Alberto N, otro de los presuntos partícipes en el asesinato del adolescente conocido como Lalito, aficionado del Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio califica-do en grado de tentativa, informó la Fiscalía de Jalisco.

Julio Alberto N fue capturado por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y trasladado hasta un complejo penitenciario el pasado 13 de noviembre.

En audiencia, fue vinculado a proceso por un juez, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de dos años, mientras avanzan las indagatorias que permitan obtener una sentencia.