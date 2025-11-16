Domingo 16 de noviembre de 2025, p. a10
Guadalajara, Jal., Julio Alberto N, otro de los presuntos partícipes en el asesinato del adolescente conocido como Lalito, aficionado del Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio califica-do en grado de tentativa, informó la Fiscalía de Jalisco.
Julio Alberto N fue capturado por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y trasladado hasta un complejo penitenciario el pasado 13 de noviembre.
En audiencia, fue vinculado a proceso por un juez, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de dos años, mientras avanzan las indagatorias que permitan obtener una sentencia.
Por este caso ya había sido arrestado también José Manuel N, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa y fue vinculado por el mismo cargo que Julio Alberto.
Ambos, junto con otros sujetos, habrían descendido de tres vehículos y agredido a golpes y con distintos objetos a tres jóvenes que salían de una serenata dedicada a los jugadores de las Chivas el pasado 24 de octubre, en Zapopan.
Durante el ataque, las tres víctimas resultaron heridas; sin embargo, Lalito perdió la vida a consecuencia de las heridas.