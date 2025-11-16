Afp

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 9

Tiflis. Imparables, España y Suiza tienen prácticamente asegurado su boleto para el Mundial 2026 tras golear a Georgia (4-0) y Suecia (4-1), respectivamente, ayer en la penúltima jornada de las eliminatorias europeas, en la que Bélgica empató 1-1 ante Kazajistán y deberá esperar a la última fecha para clasificarse.

Sólo dos goleadas en sus siguientes compromisos frente a Turquía y Kosovo, que se antojan improbables, podrían dejar fuera a La Roja y los suizos del sorteo el próximo 5 de diciembre en Washington.

Mikel Oyarzabal (12), figura de España con un doblete ante Georgia, adelantó de penal a su selección y luego dicha diferencia la ampliaron Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (35) en la primera mitad. Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad (63) puso la guinda en los cartones.

Sin contemplaciones, los dirigidos por Luis de la Fuente salieron en tromba, con presión alta y control absoluto de la pelota para dejar solventado el duelo lo antes posible. Los españoles generaron constante peligro, aunque el marcador se abrió desde los 11 pasos después de que un centro de Álex Baena golpeara en la mano de un defensa.

La vuelta de Fabián Ruiz a la titularidad marcó diferencias en un equipo español que no contó por lesión con los estelares Lamine Yamal, Nico Williams, Dean Huijsen, Pedri, Rodri y Dani Carvajal, entre otros.