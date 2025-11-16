Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 9
Tiflis. Imparables, España y Suiza tienen prácticamente asegurado su boleto para el Mundial 2026 tras golear a Georgia (4-0) y Suecia (4-1), respectivamente, ayer en la penúltima jornada de las eliminatorias europeas, en la que Bélgica empató 1-1 ante Kazajistán y deberá esperar a la última fecha para clasificarse.
Sólo dos goleadas en sus siguientes compromisos frente a Turquía y Kosovo, que se antojan improbables, podrían dejar fuera a La Roja y los suizos del sorteo el próximo 5 de diciembre en Washington.
Mikel Oyarzabal (12), figura de España con un doblete ante Georgia, adelantó de penal a su selección y luego dicha diferencia la ampliaron Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (35) en la primera mitad. Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad (63) puso la guinda en los cartones.
Sin contemplaciones, los dirigidos por Luis de la Fuente salieron en tromba, con presión alta y control absoluto de la pelota para dejar solventado el duelo lo antes posible. Los españoles generaron constante peligro, aunque el marcador se abrió desde los 11 pasos después de que un centro de Álex Baena golpeara en la mano de un defensa.
La vuelta de Fabián Ruiz a la titularidad marcó diferencias en un equipo español que no contó por lesión con los estelares Lamine Yamal, Nico Williams, Dean Huijsen, Pedri, Rodri y Dani Carvajal, entre otros.
La Roja superó así la mejor racha histórica de encuentros oficiales sin perder en el tiempo reglamentario (30). “Siento admiración por lo que se ha conseguido y orgullo por dirigir a un grupo maravilloso. Superar la marca de 29 partidos imbatidos es muy importante, sobre todo por la generación que lo tenía, la de 2008-2012”, recalcó el seleccionador De la Fuente.
En Ginebra, Suiza goleó 4-1 a un equipo sueco irreconocible, que suma un punto en cinco jornadas. Antes de la última fecha de las eliminatorias, los suizos son primeros del Grupo B con 13 puntos y una diferencia de tantos muy favorable (+12).
El martes, en Kosovo, el cuadro suizo sólo necesitará no perder por seis anotaciones de diferencia para clasificarse a su decimotercer Mundial. Su última ausencia fue en Corea-Japón 2002. Bélgica sumó un empate 1-1 en Kazajistán y deberá esperar al último partido para sellar su pase.
Un doblete de Marko Arnautovic llevó a Austria a una victoria 2-0 como visitante frente a Chipre, acercándose a la clasificación para el Mundial por primera vez desde Francia 1998. Finalmente, Dinamarca igualó 2-2 con Bielorrusia mientras Escocia perdió 3-2 en Grecia.
Bosnia-Herzegovina remontó para imponerse 3-1 a Rumania, que terminó con 10 jugadores, asegurando que su pase se decida en la última jornada. Asimismo, Gales triunfó 1-0 sobre Liechtenstein