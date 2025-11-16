De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 9

México avanza hacia el Mundial a paso lento, con números inalcanzables para cualquiera de sus rivales en Concacaf, pero cada vez más inseguro al momento de competir con naciones mejor calificadas en otras confederaciones. De septiembre a la fecha, la selección nacional no pudo imponerse en ninguno de los cinco partidos que tuvo ante representantes de Asia y Sudamérica, incluido el empate de ayer (0-0) contra Uruguay, campeona del mundo en las ediciones de 1930 y 1950, y ahora liderada por un entrenador por el que dueños y directivos de la Liga Mx confrontaron opiniones durante el pasado proceso rumbo a la Copa, el argentino Marcelo Bielsa.

Al no jugar eliminatorias por su condición de anfitrión, al igual que Estados Unidos y Canadá, el director técnico Javier Aguirre solicitó adversarios incómodos para sus jugadores, “rivales y escenarios que nos exijan, que puedan someterlos a procesos de presión para saber quién está preparado, elegir bien y no equivocarnos”, dijo en más de una conferencias de prensa. Tras la conquista de la Copa Oro el pasado verano, en la que acumuló victorias ante República Dominicana, Surinam, Honduras y el invitado Arabia Saudita, todos ubicados fuera de los mejores 10 en el ranking FIFA, el Tricolor estuvo lejos de rendir al mismo nivel en los pasados encuentros amistosos.

La Celeste, cuarta en las eliminatorias de Conmebol, exigió a los mexicanos tanto como lo hicieron en septiembre Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2), dos gigantes del continente asiático. Su dominio fue una mezcla de inteligencia y pundonor, de elementos a los que Bielsa –entrenador al que Grupo Pachuca propuso para dirigir a México en Qatar 2022, pese a la negativa de dueños involucrados en los derechos comerciales– aportó tareas de sacrificio difíciles de contrarrestar. Miles de personas colmaron las gradas del TSM Corona, mostraron banderas, mensajes de apoyo al Vasco y sus dirigidos, pero al mismo tiempo enfrentaron los mismos efectos de la impaciencia por la falta de gol.