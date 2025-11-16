Daniel López Aguilar

En una casa de Massachusetts, Estados Unidos, donde las flores eran más elocuentes que las palabras, una niña pelirroja empezó a entender el mundo como un lenguaje secreto entre pétalos, cartas y silencios.

Esa joven fue Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886), quien murió sin publicar un solo poema con su firma, pero se convirtió en una de las figuras más fascinantes y leídas de la poesía universal.

La escritora Flor Aguilera decidió abrir las puertas de ese jardín con el libro infantil Para hacer una pradera, publicado por Cidcli, editorial que este 2025 celebra 45 años.

Ilustrada por la artista argentina Florencia Rigiroli, la obra de 29 páginas narra la vida de la autora estadunidense e invita a conocerla desde adentro: su voz, sus cartas, los juegos con las palabras y una mirada sensible y, en ocasiones, subversiva que desafía normas y expectativas.

“Después de más de dos décadas de trabajo, el libro está listo para encontrarse con sus lectores”, compartió Aguilera con emoción.

La poeta y narradora descubrió a Emily Dickinson mientras estudiaba literatura inglesa del siglo XIX en la Universidad de Toronto. Aquel encuentro marcó su camino de lectora y escritora.

“Desde el primer poema que leí, me enamoré. Tenía un gran sentido del humor, como si fuera una poeta contemporánea nacida en el siglo XIX. Fue algo extrañísimo”, añadió en entrevista con La Jornada.

Ese primer poema dio título al libro: Para hacer una pradera, texto breve que resume el universo poético de Dickinson, compuesto por imágenes claras, referencias naturales y una fe radical en la imaginación.

Aguilera decidió contar la historia de Dickinson especialmente para niños y jóvenes mexicanos porque, aunque la poeta ha sido protagonista de series y películas, “no se conoce su vida real ni su poesía. Se ha mitificado mucho y se han contado muchas mentiras. Para desmontar esos mitos, examiné cartas, biografías y cursé estudios especializados.

“El final de su vida me sorprendió. Se volvió una figura enigmática en el pueblo de Amherst, Massachusetts. Se vestía de blanco, vivía recluida y salía sólo de noche. A los niños les lanzaba dulces desde la ventana, pero casi no hablaba con nadie. Le llamaban ‘la leyenda’.”