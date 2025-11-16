Obra a cargo de la CNT // Protagonizan Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho // Se presenta en el CCB
Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5
La cumbia en el pantano, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), es un montaje que combina música, baile y comedia para presentar a los personajes que habitan ese lugar húmedo y enlodado que simboliza la esperanza y la resiliencia.
Es la primera pieza de la tetralogía Los cuatro rumbos del mundo –dedicada a la figura del dios Tezcatlipoca–, que devuelve el sentido de fiesta a la representación teatral.
En la trama, Refugio, administradora de un edificio, visita incansablemente su alcaldía para eficientar el suministro de agua en su cuadra, una pareja de policías enamorados intenta llegar al mar y un grupo de activistas buscan estrategias para tener mejores cosechas en las siguientes temporadas.
Con esta obra teatral, protagonizada por Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, la compañía regresa al teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), como parte de una residencia.
Escrita y dirigida por Aurora Cano, La cumbia en el pantano es la cuarta entrega del programa Teatro de Arte Mexicano, que busca explorar y representar la diversidad cultural y social de México.
Mediante cumbias emblemáticas como Entrega de amor, La cumbia del ferrocarril, El paso del gigante y El amor de mi vida, entre otras, el público conocerá a cada personaje que pone sobre la mesa, de forma aparentemente desenfadada, dilemas sociales, filosóficos y éticos cuyo propósito es detonar el pensamiento crítico en el espectador.
En ese ambiente festivo y guapachoso, los habitantes del pantano comparten reflexiones en torno a la violencia y la pérdida de esperanza, todo musicalizado en vivo por Sebastián Espinosa Carrasco, Elvira Marzal y Yurief Nieves, ejecutantes residentes de la CNT.
Con esta puesta en escena, Aurora Cano invita a reflexionar sobre la realidad social y política de México, presentada de manera crítica y humorística. La cumbia y el baile son elementos claves para transmitir el mensaje y crear una atmósfera festiva.
Del elenco estable de la compañía participan Rodolfo Guerrero, Pedro Martínez Arredondo, Adriana Reséndiz, Armando Comonfort, Mireya González, Ana Karen Peraza, Shadé Ríos, Fernando Sakanassi, Iván Zambrano, Salvador Carmona y Omar Silva.
La puesta en escena La cumbia en el pantano, que se estrenó el viernes pasado, se presenta en el teatro del Bosque Julio Castillo del CCB (Paseo de la Reforma y Campo Marte), con funciones a las 19 horas de jueves a domingo.
La temporada concluye el 14 de diciembre, y en 2026 regresará con funciones del 8 de enero al 22 de febrero.