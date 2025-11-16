▲ La puesta en escena se presenta en el teatro Julio Castillo. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura / Abraham Goldsmith

De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 5

La cumbia en el pantano, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), es un montaje que combina música, baile y comedia para presentar a los personajes que habitan ese lugar húmedo y enlodado que simboliza la esperanza y la resiliencia.

Es la primera pieza de la tetralogía Los cuatro rumbos del mundo –dedicada a la figura del dios Tezcatlipoca–, que devuelve el sentido de fiesta a la representación teatral.

En la trama, Refugio, administradora de un edificio, visita incansablemente su alcaldía para eficientar el suministro de agua en su cuadra, una pareja de policías enamorados intenta llegar al mar y un grupo de activistas buscan estrategias para tener mejores cosechas en las siguientes temporadas.

Con esta obra teatral, protagonizada por Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, la compañía regresa al teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), como parte de una residencia.

Escrita y dirigida por Aurora Cano, La cumbia en el pantano es la cuarta entrega del programa Teatro de Arte Mexicano, que busca explorar y representar la diversidad cultural y social de México.

Mediante cumbias emblemáticas como Entrega de amor, La cumbia del ferrocarril, El paso del gigante y El amor de mi vida, entre otras, el público conocerá a cada personaje que pone sobre la mesa, de forma aparentemente desenfadada, dilemas sociales, filosóficos y éticos cuyo propósito es detonar el pensamiento crítico en el espectador.