▲ Turistas emocionados acuden en masa desde el viernes pasado a museos de Washington tras llegar a su fin el cierre gubernamental en Estados Unidos. La capital política de ese país es un centro cultural con más de una decena de museos, muchos de los cuales son famosos por su calidad y atractivo, entre ellos, el Nacional del Aire y Espacio y el de Historia Natural. Unos 16 millones de personas los visitaron el año pasado, pero tuvieron que cerrar a partir del primero de octubre debido a la falta de fondos por desacuerdos entre los legisladores, lo que generó la clausura del gobierno durante un récord de 43 días. El presidente Donald Trump firmó la ley el miércoles a última hora para reabrir después de que un grupo de demócratas se aliara con los republicanos para aprobar una ley temporal de financiamiento del gobierno. Foto Afp