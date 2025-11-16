E

n la primera parte de esta entrevista, el joven Diego Vázquez nos habló largamente de cómo se fue a Palestina en la Flotilla Sumud a llevar ayuda humanitaria a los niños palestinos. En las líneas que ahora se publican, Diego Vázquez abunda en este tema de una guerra infame que concierne a todos.

–El espionaje en el mundo, Elena, es muy grave. Sirve a los políticos para tener influencia. En el caso de los israelíes, les sirve para tener control en Palestina.

–¿Cómo sabe usted eso?

–Harvard hizo un estudio de que aquí en México hay reportes, muchos, y documentos, y hay estudios avalados desde la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que hablan sobre las desapariciones de niños y de mujeres. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia tiene amplios testimonios escritos sobre estos abusos en infancias en México, y hay un montón de periódicos serios que han hecho investigaciones sobre cómo se ha infiltrado el Mossad en instituciones de seguridad en México, como la policía, la Armada y el Ejército. Por ejemplo, Carmen Aristegui hizo todo un escándalo con Pegasus, cuando empezaron a espiarla en todos los ámbitos, no sólo el laboral.

–¿Qué pasó?

–Empezó a espiarla el gobierno de Peña Nieto. Siempre México ha tenido vínculos con Israel, pero no de manera tan cínica como ahora.

–Estados Unidos intervine en muchos países, ¿verdad?

–También tienen miedo a las represalias, a los aranceles. El vecino del Norte ejerce el máximo poder que se pueda en favor de su país, y actúa de inmediato en contra de cualquier país que intente confrontarlo. Tiene delirios de grandeza y su despotismo no tienen límites.

–Pero, ¿qué lo animó a usted personalmente a poner en riesgo su vida misma para defender a niños que no pertenecen a su país y que defiende sin conocer?

–Los derechos de los niños y las niñas son una obligación moral de cualquier hombre y mujer que se respete.

–Usted, Diego, tiene un especial interés en la infancia.

–Sí, me conmueve mucho el potencial y la pureza de los pequeños que aún ven la vida de manera distinta, y rechazo que el mundo atroz de los adultos contamine esta pureza, lo siento como una gran injusticia, porque puedo ver la nobleza de los niños no sólo en México, sino en el mundo.

“Cuando vi la guerra que se desató en Gaza registré también los abusos que se cometen contra los niños y fui testigo de que los matan. La infancia es un estado. Usted tuvo su infancia, yo tuve la mía, protegida, pero la de ellos es una etapa en la que se están cometiendo atrocidades. Cuando veo que niños y niñas son asesinados, y las balas atraviesan su cráneo, sé que no es por accidente, sino un blanco clarísimo, y que esto se repite y se repite; ya es totalmente inaceptable, intolerable. Hay quienes tienen que ser amputados, porque cuando cae una bomba, su cuerpo queda mutilado. Este sufrimiento tremendo es el que me mueve a hacer algo al respecto. Me sentí muy triste de no poder hacer nada; me sentí totalmente desesperado. Me dije: ‘tengo que hacer algo’, y ahora se lo repito a usted que es periodista.

“Es tremendo. En Cisjordania también son asediados todo el tiempo: adultos, jóvenes, niños. En Cisjordania hay más de 600 niños en la cárcel. En Cisjordania existe una corte militar infantil. El ejército tiene una corte especial para casos de niños.

–No entiendo, ¿cómo es posible?

–Es lo que yo digo también, cómo es posible, pero existe y se llama Corte Militar Infantil; ahí se procesa a los pequeños que son arrestados por aventar piedras a los tanques.

–¿De qué edades son esos niños?

–De entre 11 y 16 años. Es horrible. Nadie me lo contó, yo lo vi. Si los papás no saben de ese niño en 72 horas, tienen que ir a la Corte, porque a lo mejor llegó un policía, le quitó el teléfono al chamaco y en él tenía una imagen en contra del Estado de Israel. Con eso es suficiente para que se lo lleven y desaparezcan.

–Israel es un monstruo.