▲ El dramaturgo Miguel Sabido (izquierda), la cantante Aída Cuevas, la científica María Esther Orozco y el diplomático Andrés Chao también fueron premiados con el galardón de la fundación. Foto Yazmín Ortega

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 3

La Fundación Sebastián entregó ayer el Reconocimiento Summa Cum Laude al dramaturgo y productor Miguel Sabido.

El también escritor fue una de las figuras más aclamadas de la velada, donde se le ponderó como “un incansable” promotor del arte, la historia y las tradiciones mexicanas. “Su obra teatral, su labor en la televisión y su impulso a la divulgación cultural han dejado una huella profunda en la identidad del pensamiento contemporáneo en México”, se dijo.

Al ofrecer la semblanza del dramaturgo, Silvia Sánchez destacó que “su legado lo convierte en un pionero que unió el arte con la ciencia, la emoción con el impacto y que nos recordó que la televisión, más que un espejo, podía ser un puente hacia un futuro mejor”.

“Hoy celebramos a un hombre que creyó en el poder de la narrativa para transformar sociedades enteras, que inspiró a generaciones de productores y guionistas en todo el mundo y que nos enseñó que, cuando el arte toca el alma, la sociedad entera da un paso hacia adelante”.

En tanto, para el escritor y divulgador de la ciencia José Gordon, recibir la distinción representa “el reto” de imaginarnos al otro.

“Hoy día, como nunca, el problema es que no podemos imaginar cómo piensa y siente el otro, y mi trabajo narrativo, tanto en la ciencia como en el arte y la novela, trata siempre de pensar qué hay detrás de los ojos de otra persona para tender puentes a fin de imaginarnos”, señaló el también periodista a este diario.

“Si de alguna manera me puedo reconocer es como un imaginante. La imaginación hoy día es necesaria, porque, como decía Carlos Fuentes, destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo.”