▲ Para los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Pilares, cuyas edades van de 6 a 23 años, la música no sólo es un pasatiempo, sino un refugio emocional, un espacio para socializar y un vehículo para soñar en grande. Foto Yazmín Ortega Cortés

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 2

Alrededor de 350 niños y jóvenes, de entre 6 y 23 años, preparan sus instrumentos para un momento histórico: el sábado 22 de noviembre serán presentados como la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Pilares, en el contexto de la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025. Yoltlajtoli: Voces Vivas, que tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este proyecto se deriva de la Orquesta Monumental integrada hace tres años por alrededor de 2 mil usuarios –de diversas edades– de los 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la capital del país.

Detrás de cada afinación y cada partitura de esa nueva agrupación –a la que deben sumarse otros 150 ensambles de diversos géneros musicales formados al amparo de ese proyecto del gobierno capitalino– hay una historia personal que se entrelaza con un proyecto comunitario, según sus responsables, sin precedente en el mundo.

Estos pequeños músicos –algunos de ellos entrevistados ayer al término de su ensayo en el Pabellón de Cultura Comunitaria, en Chapultepec– provienen de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, e incluso de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl.

Aunque sus instrumentos y gustos musicales varían –desde el clarinete clásico hasta la guitarra para corridos o el acordeón “para las norteñas”–, comparten factores en común que pintan un conmovedor retrato. La música representa para ellos no sólo un pasatiempo: es un refugio emocional, un aliciente para socializar y un vehículo para soñar en grande.

Para Paula López, de 16 años, el violín brinda un remanso de calma y un motivo de alegría. En tanto que Luz Aurora Solís, guitarrista de 13 años, la música “la hace muy feliz”.

Este denominador emocional es poderoso. El arte sonoro se ha convertido para estos pequeños –según se desprende de sus declaraciones– en un espacio seguro y un lenguaje universal que les permite procesar sentimientos y encontrar tranquilidad en sus vidas diarias.

Otro elemento que los une es el descubrimiento de una dinámica social más amplia. “La música me ha hecho más social, me ha dado más amigos”, reconoce Sebastián Gutiérrez, otro incipiente guitarrista de 13 años.

Es el caso también de Ángel Gabriel Godínez, quien a sus 12 años es un caso excepcional en ese amplio universo infantil. Para él, aprender música es su escuela en términos sociales, ya que por una condición física –afectación en la cadera, enfermedad renal y cáncer– hace su educación formal de manera digital.

“La música me ha cambiado la vida y me ha dado amigos, además de que me permite aprender nueva cosas”, dice este pequeño pianista, quien cada vez que toca llora “de emoción” y “de grande” se sueña al frente de un grupo de salsa.