Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 30
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Brandon Suárez Aguilar, alias El Kiko, capo de Los Malportados o cártel Nuevo Imperio, por el delito de homicidio calificado en contra una mujer en 2024.
De acuerdo con las investigaciones, El Kiko y el grupo criminal delinquían en el oriente de la ciudad, así como en el estado de México, Morelos y Guerrero, dedicados a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.
Tras labores de inteligencia, ubicaron la zona de movilidad del sujeto en la calle Las Rosas, donde cumplieron la orden de aprehensión. Suárez Aguilar participó en el homicidio de una mujer en agosto de 2024 en la calle Abedules y la avenida Reforma, en la colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.
Además, se supo que está relacionado con cinco carpetas de investigación; una en 2023 por narcomenudeo y asociación delictuosa; la segunda en 2024 por feminicidio y tres en el presente año por extorsión y otros delitos.