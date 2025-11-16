Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 30

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Brandon Suárez Aguilar, alias El Kiko, capo de Los Malportados o cártel Nuevo Imperio, por el delito de homicidio calificado en contra una mujer en 2024.

De acuerdo con las investigaciones, El Kiko y el grupo criminal delinquían en el oriente de la ciudad, así como en el estado de México, Morelos y Guerrero, dedicados a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.