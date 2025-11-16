Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 30

A más de cuatro años de que iniciara su operación el centro comercial Mitikah, propiedad de Fibra Uno, el pozo de agua que se construyó como obra de mitigación ante el impacto que generó el consorcio en el pueblo de Xoco, sigue en manos de los empresarios, denunciaron los vecinos.

Los pobladores temen que sea el corporativo quien controle las válvulas que suministran el agua potable y ello sea la causa por cual se quedaron cerca de 12 días sin el servicio.

La noche del pasado jueves, los habitantes de Xoco bloquearon la avenida México-Coyoacán para exigir a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) restablecer el servicio, lo que consiguieron el viernes después de las 20 horas.

Durante la revisión que se hizo para el restablecimiento del servicio en el pozo, localizado en la calle de Mayorazgo de la Higuera, los pobladores pidieron a los representantes de Segiagua que les expliquen por qué el tanque sigue en manos del consorcio.

Asimismo, exigieron se realice el trámite jurídico para que pase a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, ya que el entonces Sistema de Aguas lo dejó pendiente.