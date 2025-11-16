L

a hospedería en México tiene añeja historia que se remonta antes de la llegada de los españoles. Tenochtitlan llegó a ser una ciudad cosmopolita con una rica vida comercial, cultural y militar; lugar de encuentro de personas provenientes de lugares remotos, de costumbres y lenguas diversas. Para alojarlos se sabe que los mexicas ya contaban con coacallis, que eran unas casas comunitarias que funcionaban como los actuales hostales.

Después de la conquista, una vez restablecida la ciudad sobre los vestigios de la gran Tenochtitlan, la urbe hispana continuó siendo un centro político y comercial al que permanentemente acudían comerciantes, enviados de otras tierras que venían a negociar, misiones religiosas y al paso del tiempo arribaron diplomáticos, científicos y aventureros ávidos de conocer el nuevo mundo.

Esto llevó a que recién establecida la nueva urbe, se destinaran lugares para hospedaje –los primeros fueron los mesones en el siglo XVI, tan temprano como 1525–. El español Pedro Hernández Paniagua estableció el primero, “donde pueda acoger a los que a él vinieren e vender pan, é vino, é carne, é todas las otras cosas necesarias”. La mayoría contaba con instalaciones para resguardar las bestias y la carga de los viajeros, que en el caso de los comerciantes podía ser voluminosa.

Proliferaron de tal manera que bautizaron la calle del barrio de la Merced, que hasta la fecha lleva el nombre de Mesones. Los paseantes curiosos que se asomen a los patios de las viejas casonas descubrirán varias que conservan el carácter de los antiguas hospederías.

A orillas de los caminos se levantaron las ventas, que brindaban cobijo y alimentos a los viajeros, sus animales y mercancías. Solían contar con abastecimientos para las travesías. En los pueblos y villas se contaba con las posadas, que atendían a huéspedes que no viajaban con grandes cargas y les ofrecían cama y comida.

En el siglo XIX comenzaron a aparecer los hoteles, novedad europea que tuvo mucho éxito entre los viajeros de recursos holgados, ya que además de habitaciones individuales y confortables, a menudo lujosas, ofrecían buena comida y contaban con caballerizas y cocheras para los carruajes.