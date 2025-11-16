▲ Los camiones que circulaban por la calzada Vallejo tenían rótulo con el nombre Olivetti, de las primeras empresas en la zona; Willy’s Mexicana estaba en Poniente 152; las imágenes, de los años 80. Era tan vasta la producción que entre las factorías pasaba el tren carguero, del que sólo quedaron las vías, aunque sobreviven la cementera y la lechera. Foto tomadas de redes sociales y Yazmín Ortega

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 29

A lo largo de su territorio, gran parte del paisaje está dominado por naves industriales y bodegas, el ir y venir de tractocamiones con enormes contenedores que reflejan la esencia fabril de la zona, que se fundó en la periferia de la Ciudad de México por la década de los años 40 del siglo pasado, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho.

Se trata de la Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, una de las nueve colonias que conforman la zona fabril de esta demarcación, donde las viviendas apenas se distinguen en el trajín diario que viven sus calles con un evidente deterioro, con baches por doquier y falta de luminarias.

Originalmente, los terrenos que ahora ocupa eran parte de extensas haciendas de cultivo, principalmente rosas de castilla, bajo el dominio de Antonio Vallejo, de quien también toma el nombre la calzada principal de esa parte de la ciudad. La cronista Martina Rodríguez García, con más 30 años de estudiar la zona, ha documentado cómo se ha transformado a partir de los registros que aún se conservan en el Archivo General de la Nación.

Cuenta que lo que hoy se conoce como calzada Vallejo –empieza en Tlatelolco y concluye hasta Tenayuca– es parte de los linderos de la colonia. Durante la Colonia se llamaba Camino Real a Vallejo para cuesta de Barrientos, que empezó a nutrirse en ambos lados de capillas de los barrios y pueblos asentados en Azcapotzalco.

Años después se le conoció popularmente como El Atorón, pues hasta ahí llegaban las carretas debido a los lodazales que caracterizaban la zona. Ya en el siglo pasado, comenzó a constituirse con un perfil industrial, tras la llegada de una de las primeras fábricas: la de máquinas Olivetti, incluso fue una referencia en la parada de los camiones de pasajeros desde aquella época.

En 1944, la consolidación oficial de esta zona industrial reforzó su función productiva dentro de la metrópoli. Armando Camacho, actual presidente de la Asociación Industrial Vallejo, recuerda que una de las primeras empresas que se asentó fue la de candados Lock, cuyo dueño, Juan Aznar, conformaría después la agrupación de empresarios que se conserva hasta nuestros días.