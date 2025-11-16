▲ De los productos favoritos de la gente en estos días son los teléfonos inteligentes, junto con electrodomésticos y pantallas. Foto Germán Canseco

Alejandro Alegría y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Domingo 16 de noviembre de 2025, p. 28

La Ciudad de México y Querétaro son las entidades con mayor participación durante El Buen Fin 2025, programa de reactivación que ha impulsado hasta en 30 por ciento las ventas en los negocios inscritos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)

El organismo indicó que detrás de la capital están Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras los sectores con mayor participación han sido el comercio minorista, con 78 por ciento, y los negocios familiares locales con 48 por ciento.

Aunque los artículos de línea blanca, electrodomésticos y tecnología fueron los preferidos por la población, la compra de teléfonos celulares, joyería, regalos, automóviles y servicios ha cobrado fuerza.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que recibió 103 inconformidades en los tres primeros días de El Buen Fin, y logró recuperar 484 mil 366.20 pesos a favor de los clientes. Precisó que los proveedores con más reclamos son Sam’s Club, Walmart, Soriana, Coppel, Suburbia, Chedraui, Farmacias Guadalajara, Bodega Aurrerá, Elektra y Home Depot.