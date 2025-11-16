Kevin Ruiz

Domingo 16 de noviembre de 2025

Autoridades capitalinas lograron establecer tres formas en las que operan las bandas dedicadas a robar casas habitación, encabezadas principalmente por venezolanos y colombianos; en uno de los casos, los delincuentes usaron vehículos por aplicación para trasladar los objetos hurtados sin que ellos intervinieran directamente.

Tras análisis de inteligencia derivados de las denuncias, los agentes identificaron que estos grupos de delincuentes cometían sus fechorías en el estado de México y en la capital, donde atracaban casas sin violencia, y en algunos casos trasladaron sus actividades a otras entidades.

Por ejemplo, el 15 de septiembre se abrió la investigación CI-FIMH/UAT-MH-4/U-1 S/D/02510/09-2025, en la que se estableció que un sujeto de origen venezolano, identificado como Yeison José Materano, coordinó un robo en la modalidad de la patrona –consistente en hacer creer al personal de servicio doméstico que el dueño de la casa tiene un conflicto–; sin embargo, utilizó vehículos por aplicación que solicitó en varios momentos para que recibieran los artículos y los llevaran a dos casas en la alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Los agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un seguimiento de lo captado por las cámaras y hallaron que el responsable solicitó siete unidades diferentes.