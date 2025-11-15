Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 12
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) digitalizarán el Formato Estadístico para Mexicanos que viajan al extranjero.
Ahora, los connacionales podrán llenar el formato desde sus dispositivos electrónicos. El trámite comenzará a operar a partir del 26 de noviembre, con la finalidad de agilizar el proceso de abordaje. El procedimiento estará disponible en la siguiente liga: https://www.inm.gob.mx/fem/
Una vez completado, los usarios podrán descargar el comprobante digital para presentarlo antes del vuelo. La herramienta solicita la misma información que en su formato original, con la ventaja de que acelera el proceso, señalaron ambas dependencias.
Si el viajero tiene una cuenta Llave MX, los datos personales serán precargados. Mientras se implementa, ambos formatos coexistiran.