Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 12

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) digitalizarán el Formato Estadístico para Mexicanos que viajan al extranjero.

Ahora, los connacionales podrán llenar el formato desde sus dispositivos electrónicos. El trámite comenzará a operar a partir del 26 de noviembre, con la finalidad de agilizar el proceso de abordaje. El procedimiento estará disponible en la siguiente liga: https://www.inm.gob.mx/fem/