Política
Ver día anteriorSábado 15 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/15. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Buscan poner fin a violencia contra niños y adolescentes/
A nterior
S iguiente
 
Buscan poner fin a violencia contra niños y adolescentes
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 12

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó la primera sesión ordinaria de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra menores de edad.

En la sesión se expusieron distintos compromisos gubernamentales para fortalecer el cuidado de dicho sector de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso para garantizar que vivan con dignidad, en paz y con acceso pleno a sus derechos humanos”, dijo la funcionaria. Añadió que el objetivo de los trabajos es poner fin a toda forma de agresión contra niñas, niños y adolescentes.

Participaron los responsables del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para revisar las políticas públicas en la materia. La titular del Sipinna, Lorena Villavicencio, convocó a firmar el Pacto Nacional por una Vida Libre de Violencia para la Niñez y la Adolescencia.

A la propuesta se sumaron distintos funcionarios, incluida la secretaria Rosa Icela Rodríguez y Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Coordina Segob acciones con Tamaulipas

En las instalaciones de Segob, Rosa Icela se reunió con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para “coordinar acciones que beneficien a los tamaulipecos”, señaló.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto