De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 12

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó la primera sesión ordinaria de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra menores de edad.

En la sesión se expusieron distintos compromisos gubernamentales para fortalecer el cuidado de dicho sector de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso para garantizar que vivan con dignidad, en paz y con acceso pleno a sus derechos humanos”, dijo la funcionaria. Añadió que el objetivo de los trabajos es poner fin a toda forma de agresión contra niñas, niños y adolescentes.

Participaron los responsables del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para revisar las políticas públicas en la materia. La titular del Sipinna, Lorena Villavicencio, convocó a firmar el Pacto Nacional por una Vida Libre de Violencia para la Niñez y la Adolescencia.