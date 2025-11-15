Andrea Becerril

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 12

Ambas cámaras del Congreso planean cerrar este periodo ordinario de sesiones entre el 11 y 12 de diciembre, toda vez que las reformas más controvertidas, como la electoral y la de adelantar la revocación de mandato al 2027, quedarán pendientes hasta febrero del próximo año, en que su discusión se empatará.

En entrevistas por separado, los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, coincidieron en que en los días que le quedan al periodo ordinario, que formalmente debe cerrar el 15 de diciembre, aprobarán temas pendientes como la Ley contra la Extorsión, la nueva Ley de Aguas, las modificaciones a la Ley de Salud en materia de vapeadores, entre otras.

El senador López Hernández comentó que este periodo no ha sido tan intenso como el de septiembre del año pasado, en el que aprobaron una veintena de reformas constitucionales, incluida la Reforma Judicial, pese a la permanente confrontación con los opositores.

Respecto a la propuesta de adelantar un año la revocación de mandato para que coincida con las elecciones intermedias de 2027 que presentó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, Monreal comentó que tanto para ésta como para la Reforma Electoral, el Congreso tiene un plazo de tres meses para aprobarla antes de que inicie el siguiente proceso comicial.