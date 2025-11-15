Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 11

Nogales, Son., Con una inversión de más de un millón 500 mil pesos destinada a fortalecer la atención médica en el norte de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la ampliación del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en Nogales, una obra que brinda beneficios inmediatos a 31 mil derechohabientes, entre ellos trabajadores, jubilados y a sus familias, al aumentar la capacidad hospitalaria e incorporar nuevas áreas especializadas.