Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 11
Nogales, Son., Con una inversión de más de un millón 500 mil pesos destinada a fortalecer la atención médica en el norte de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la ampliación del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en Nogales, una obra que brinda beneficios inmediatos a 31 mil derechohabientes, entre ellos trabajadores, jubilados y a sus familias, al aumentar la capacidad hospitalaria e incorporar nuevas áreas especializadas.
El mandatario estatal, acompañado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, destacó que la modernización del hospital incluye 12 nuevas camas censables, que mejoran la capacidad resolutiva del nosocomio, además de la apertura de unidades de Neurodesarrollo, Oftalmología y Otorrinolaringología, con lo cual se garantiza atención más cercana, oportuna y de alta especialidad sin necesidad de que las y los derechohabientes tengan que viajar a otros municipios.