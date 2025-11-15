Fernando Camacho Servín

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional ordenara hace una semana la desaparición de las fuerzas rurales, una delegación de miembros de dicha agrupación de voluntarios se entrevistó con diputados de diversos partidos para pedirles que los ayuden a saber la razón por la cual se ordenó desmovilizarlos.

En entrevista, representantes de las defensas rurales lamentaron que, de acuerdo con el comunicado oficial del Ejército número 6883, a partir del 1º de enero de 2026 estas unidades entrarán en un periodo de “receso”, lo que en la práctica significa el cese de sus funciones.

De igual forma, subrayaron que no pretenden iniciar ningún movimiento para ignorar la orden de entregar sus armas y uniformes, a cumplirse mañana, pero advirtieron que sin su presencia, muchas comunidades de las zonas más aisladas del país se quedan indefensas ante el crimen organizado.

Juan Varela, integrante de las fuerzas rurales en Aguascalientes, explicó que la orden de la Defensa implica la desaparición de 26 cuerpos de defensa de caballería y de infantería en todo el país, integrados por 6 mil 500 elementos que se encontraban bajo la supervisión y órdenes del Ejército.

“La verdad no sabemos por qué nos están desapareciendo. Por eso acudimos a la Cámara para pedirle a los diputados que nos ayuden a saber el motivo por el cual nos vamos a receso. No fuimos a contradecir ninguna orden, porque juramos lealtad y fidelidad, pero sólo queremos saber el motivo.”