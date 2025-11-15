En México se ingieren tres veces más que el promedio global, refieren expertos
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 10
Un estudio publicado en Nature Medicine estimó que en México 30 por ciento de los casos nuevos de diabetes tipo 2, es decir 169 mil 425 casos y 14.9 por ciento de las muertes por la enfermedad, son atribuibles al consumo de bebidas azucradas, expusieron especialistas, por el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).
En un seminario virtual, Laura Lara, del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, destacó que en 2020 las bebidas azucaradas fueron responsables de 2.2 millones de nuevos casos de diabetes a nivel global, lo que representa 10 por ciento de la totalidad y 1.2 millones de nuevos casos de enfermedad cardiovascular.
En México se consumen tres veces más bebidas azucaradas que el promedio global en adultos y jóvenes, encabezando la lista de los 25 países más poblados con las mayores ingestas de bebidas azucaradas tanto en adultos como en niños y adolescentes.
La ingesta de este tipo de bebidas en el país es más alta entre adultos de 20 a 39 años, sin diferencias significativas por sexo, nivel educativo o área de residencia.
“Nuestros hallazgos aportan evidencia para la vigilancia epidemiológica y el diseño de políticas públicas a nivel nacional y subnacional con el fin de promover programas y estrategias que contribuyan a disminuir la carga de enfermedad asociada al consumo de bebidas azucaradas.”
En el país, en 2024, hubo 112 mil 641 defunciones por esta enfermedad, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En 2022, 18.3 por ciento de la población adulta (14.6 millones de personas) vivían con diabetes.
En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que otorga más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes que padecen esta enfermedad crónico-degenerativa.
La diabetes tipo 2 es uno de los principales retos de salud pública en el país, tanto por su alta incidencia y prevalencia, como por el daño progresivo que causa en corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones, pies y sistema nervioso.
La Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS informó que México es el segundo país de América con mayor número de personas adultas con la enfermedad, sólo por detrás de Estados Unidos; las proyecciones indican que para 2050, el número de adultos con diabetes en México alcanzará 20 millones.
El doctor Juan Carlos Salgado, economista en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, destacó la efectividad del impuesto a las bebidas azucaradas. Aseguró que la medida ha reducido sus compra y el etiquetado frontal de advertencia también incide en disminuir la intención de compra y promover su reformulación, reduciendo el contenido de azúcar sin aumentar el uso de edulcorantes no calóricos.
Christian Torres, coordinador de conflicto de interés en El Poder del Consumidor, criticó las tácticas de la industria refresquera y citó como ejemplo las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que normalizan el consumo de estas bebidas y violentan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y la Ley Federal de Protección al Consumidor.