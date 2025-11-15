Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 10

Un estudio publicado en Nature Medicine estimó que en México 30 por ciento de los casos nuevos de diabetes tipo 2, es decir 169 mil 425 casos y 14.9 por ciento de las muertes por la enfermedad, son atribuibles al consumo de bebidas azucradas, expusieron especialistas, por el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).

En un seminario virtual, Laura Lara, del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, destacó que en 2020 las bebidas azucaradas fueron responsables de 2.2 millones de nuevos casos de diabetes a nivel global, lo que representa 10 por ciento de la totalidad y 1.2 millones de nuevos casos de enfermedad cardiovascular.

En México se consumen tres veces más bebidas azucaradas que el promedio global en adultos y jóvenes, encabezando la lista de los 25 países más poblados con las mayores ingestas de bebidas azucaradas tanto en adultos como en niños y adolescentes.

La ingesta de este tipo de bebidas en el país es más alta entre adultos de 20 a 39 años, sin diferencias significativas por sexo, nivel educativo o área de residencia.

“Nuestros hallazgos aportan evidencia para la vigilancia epidemiológica y el diseño de políticas públicas a nivel nacional y subnacional con el fin de promover programas y estrategias que contribuyan a disminuir la carga de enfermedad asociada al consumo de bebidas azucaradas.”

En el país, en 2024, hubo 112 mil 641 defunciones por esta enfermedad, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En 2022, 18.3 por ciento de la población adulta (14.6 millones de personas) vivían con diabetes.