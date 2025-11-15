Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, denunció que es víctima de acoso político, ya que recibió un citatorio de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo para declarar como testigo en las investigaciones de la llamada estafa siniestra, el mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Omar Fayad, hoy embajador de México en Noruega.

Resaltó que la citación del encargado de la procuraduría hidalguense, Francisco Ángel Fernández, “es ilegal”, porque “ni número de oficio tiene y se me requiere con menos de 48 horas de anticipación por unas declaraciones que hice en un pódcast”, en relación a la responsabilidad de Fayad en el desvío millonario de recursos públicos estatales y municipales a través de empresas fachada. De todas formas, dijo, atenderá el llamado, pues no la van a intimidar.