Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9

A cinco años de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl) y a unos meses de que concluya el encargo, el director Alfredo Domínguez Marrufo no descartó la posibilidad de relegirse, aunque dijo dependerá de los perfiles que evalúe y que proponga la Presidenta de la República en la terna.

Durante la ceremonia por el quinto aniversario de la institución, la dirigente de la Confederación Auténtica de Trabajadores, María de Jesús Rodríguez, externó su apoyo para un periodo más.

Al respecto, el funcionario expuso, en entrevista posterior, que le interesa seguir colaborando “en el gobierno de México desde cualquier trinchera”.

Aunque rechazó anticiparse a los tiempos, reconoció que la relección está prevista en la ley orgánica del Cfcrl, que estipula “por un periodo más y por una sola ocasión”.