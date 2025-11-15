Tres cuartas partes de la plantilla, a favor
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9
La huelga en el Nacional Monte de Piedad se prolongará, luego de que 75.2 por ciento de los trabajadores ratificaron el paro que inició hace 46 días ante diversas violaciones a su contrato colectivo (CCT).
El recuento de los sufragios que ordenó el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, que se realizó entre el pasado miércoles y ayer, arrojó que de los mil 893 empleados con derecho a voto, mil 408 lo hicieron a favor y 460 en contra, de acuerdo con las cifras preliminares.
Con este resultado, la autoridad laboral deberá calificar la huelga como legalmente existente en las más de 300 sucursales de empeño, lo cual marcará el rumbo de las negociaciones con la administración crediticia.
Arturo Zayún González, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, señaló que tras este resultado confía en que la institución reconozca que la mayoría de los trabajadores pide la reparación de las violaciones contractuales. “No es más que pura voluntad la que se necesita”, subrayó.
Dispuestos a dialogar
En entrevista, el líder de la asociación laboral expuso que la decisión refleja que la mayoría de los trabajadores está en desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo la “boletinación de ascensos”, por lo que consideró debe reponerse este procedimiento previsto en el CCT.
Ante la renuencia de la administración del Nacional Monte de Piedad a negociar, Zayún González aseguró que la representación de la organización gremial está en disposición de dialogar para ver cómo se puede solucionar la situación, y para ello, insistió, sería suficiente con reparar las violaciones al contrato colectivo de trabajo.
“Se necesita la voluntad de ellos (la administración), porque ya se demostró que 75 por ciento de la gente está inconforme por cómo hicieron la boletinación de los puestos. Ese es el fondo del asunto”, declaró.
Hasta anoche, el órgano directivo de la institución no emitió una postura sobre los resultados del recuento de los sufragios.
Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre fueron colocadas las banderas rojinegras en las más de 300 sucursales de empeño del país y así se mantendrán hasta que las partes lleguen a un acuerdo.