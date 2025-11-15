Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9

La huelga en el Nacional Monte de Piedad se prolongará, luego de que 75.2 por ciento de los trabajadores ratificaron el paro que inició hace 46 días ante diversas violaciones a su contrato colectivo (CCT).

El recuento de los sufragios que ordenó el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, que se realizó entre el pasado miércoles y ayer, arrojó que de los mil 893 empleados con derecho a voto, mil 408 lo hicieron a favor y 460 en contra, de acuerdo con las cifras preliminares.

Con este resultado, la autoridad laboral deberá calificar la huelga como legalmente existente en las más de 300 sucursales de empeño, lo cual marcará el rumbo de las negociaciones con la administración crediticia.

Arturo Zayún González, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, señaló que tras este resultado confía en que la institución reconozca que la mayoría de los trabajadores pide la reparación de las violaciones contractuales. “No es más que pura voluntad la que se necesita”, subrayó.

Dispuestos a dialogar

En entrevista, el líder de la asociación laboral expuso que la decisión refleja que la mayoría de los trabajadores está en desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo la “boletinación de ascensos”, por lo que consideró debe reponerse este procedimiento previsto en el CCT.