Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8
A dos semanas del incidente en el estadio Olímpico Universitario, donde un aficionado del Cruz Azul murió asfixiado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Manuel Palma Rangel nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU).
El funcionario asumirá su cargo a partir de hoy, indicó Lomelí, quien lo instruyó a convocar a la comunidad y a las comisiones de seguridad a realizar una evaluación diagnóstica para “identificar áreas de mejora a fin de consolidar el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria”.
El rector llamó a Palma a “mantener el diálogo y la escucha como ejes de su tarea, así como a promover la corresponsabilidad y participación de la comunidad universitaria en la construcción de entornos donde prevalezca la sana convivencia, la cultura de paz y la solidaridad”, indicó la universidad en un comunicado.
Lomelí Vanegas agradeció a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo por la labor al frente de la SPAMSU y anunció que éste seguirá colaborando en la universidad.
Por su parte, Manuel Palma se comprometió a “fortalecer las estrategias que permitan que la máxima casa de estudios continúe siendo un espacio seguro en donde el estudiantado, los académicos, así como el personal, realicen sus labores y desarrollen todas sus capacidades”.
La UNAM subrayó que Palma “ha sido funcionario en gabinetes de seguridad y justicia a escala federal y local. Su labor se ha caracterizado por impulsar permanentemente el enfoque pro-persona en la elaboración de leyes y protocolos de actuación, así como favorecer el desarrollo de estrategias de seguridad orientadas a la profesionalización y construcción de confianza con la sociedad”.
El pasado 28 de octubre murió en el estadio Olímpico Universitario Rodrigo Mondragón, cuya familia acusó al personal de seguridad de la UNAM de haber agredido al hombre de 34 años al término del partido de ese día entre el equipo capitalino y el Monterrey.
Los familiares de Mondragón aseguraron que los trabajadores de la universidad golpearon a Mondragón y lo mantuvieron en calidad de desaparecido varias horas, hasta que se les notificó sobre su fallecimiento, causado por asfixia, según la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Nuevo caso de violencia
La UNAM informó anoche que, debido a hechos violentos, hoy no habrá aplicación de vacunas en su megacentro ubicado en el estacionamiento tres del estadio Olímpico Universitario.
La Dirección General de Atención a la Salud informó ayer que “un grupo de personas arribó luego de la conclusión de operaciones, exigió a gritos ser vacunado. Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos golpearon a trabajadores universitarios”. La UNAM precisó que hasta ayer ha atendido a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas para ya sea para la influenza, neumococo, covid y/o triple viral.