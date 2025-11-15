Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8

A dos semanas del incidente en el estadio Olímpico Universitario, donde un aficionado del Cruz Azul murió asfixiado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Manuel Palma Rangel nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU).

El funcionario asumirá su cargo a partir de hoy, indicó Lomelí, quien lo instruyó a convocar a la comunidad y a las comisiones de seguridad a realizar una evaluación diagnóstica para “identificar áreas de mejora a fin de consolidar el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria”.

El rector llamó a Palma a “mantener el diálogo y la escucha como ejes de su tarea, así como a promover la corresponsabilidad y participación de la comunidad universitaria en la construcción de entornos donde prevalezca la sana convivencia, la cultura de paz y la solidaridad”, indicó la universidad en un comunicado.

Lomelí Vanegas agradeció a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo por la labor al frente de la SPAMSU y anunció que éste seguirá colaborando en la universidad.

Por su parte, Manuel Palma se comprometió a “fortalecer las estrategias que permitan que la máxima casa de estudios continúe siendo un espacio seguro en donde el estudiantado, los académicos, así como el personal, realicen sus labores y desarrollen todas sus capacidades”.

La UNAM subrayó que Palma “ha sido funcionario en gabinetes de seguridad y justicia a escala federal y local. Su labor se ha caracterizado por impulsar permanentemente el enfoque pro-persona en la elaboración de leyes y protocolos de actuación, así como favorecer el desarrollo de estrategias de seguridad orientadas a la profesionalización y construcción de confianza con la sociedad”.