Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8
Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto bloqueó ayer Avenida de los Insurgentes frente a Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante una hora, para exigir la renuncia del director de la Facultad de Contaduría y Administración, Francisco Tomé González.
Entre 4 y 5 de la tarde, una veintena de estudiantes se colocó sobre la vialidad, lo que afectó el tránsito vehicular en el sentido de sur a norte.
El jueves un grupo de alumnos marchó en Ciudad Universitaria para exigir la destitución de Tomé González, por haber emitido “de forma unilateral” un comunicado en el que llamaba a reanudar clases de manera virtual ante el paro iniciado el 24 de octubre.