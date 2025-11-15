Política
Bloqueo para exigir renuncia en la FCA
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8

Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto bloqueó ayer Avenida de los Insurgentes frente a Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante una hora, para exigir la renuncia del director de la Facultad de Contaduría y Administración, Francisco Tomé González.

Entre 4 y 5 de la tarde, una veintena de estudiantes se colocó sobre la vialidad, lo que afectó el tránsito vehicular en el sentido de sur a norte.

El jueves un grupo de alumnos marchó en Ciudad Universitaria para exigir la destitución de Tomé González, por haber emitido “de forma unilateral” un comunicado en el que llamaba a reanudar clases de manera virtual ante el paro iniciado el 24 de octubre.

