Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8
Los 11 mil 400 alumnos de Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no regresarán a clases presenciales la próxima semana, como se les había dicho de manera no oficial, a alumnos durante sus clases virtuales.
El CCH Sur se cerró luego del homicidio del estudiante Jesús Israel, de 16 años de edad, hace casi dos meses, y desde esa fecha se realizan labores para mejorar las condiciones de seguridad en el plantel, entre la instalación de torniquetes con detección biométrica y detectores de metales. Para ello se convocó desde hace unos días a los alumnos a su toma de fotografía.
Horas después de una reunión, que integrantes de la comunidad estudiantil junto a madres y padres, tuvieron ayer a las afueras de la institución, en donde plantearon sus inquietudes sobre el eventual regreso a clases presenciales y el cumplimiento del pliego petitorio, la dirección del plantel emitió un comunicado: “Con base en la evaluación de los avances de las obras de infraestructura que se llevan a cabo se tomó la decisión de posponer el regreso a las actividades académicas presenciales, en tanto concluyan los trabajos”.
Ayer, pasado el mediodía, las madres y padres conversaron con el secretario general Noé Israel Reyna, quien les dijo que posteriormente se emitiría una comunicación oficial. “Sigue en pie que hoy se emita un comunicado, no hay porqué alarmarse, ahí no hay cambio. Es tentativa la fecha (de regreso a clases presenciales) y ésta depende de que haya conclusión de las obras. Ya vimos en las anteriores reuniones que va a haber regreso una vez concluidas las obras y que estén cumplidos los puntos del pliego”, dijo el funcionario. De acuerdo a las madres, padres y alumnos los profesores han bajado la información que el martes (18 de noviembre) van a regresar, incluso les dicen nos vemos el martes y además a los alumnos en el momento de la toma de la foto les dijeron esto lo vas a entregar el martes.”