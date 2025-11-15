▲ Las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur están cerradas desde el 22 de septiembre. Foto Jair Cabrera

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8

Los 11 mil 400 alumnos de Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no regresarán a clases presenciales la próxima semana, como se les había dicho de manera no oficial, a alumnos durante sus clases virtuales.

El CCH Sur se cerró luego del homicidio del estudiante Jesús Israel, de 16 años de edad, hace casi dos meses, y desde esa fecha se realizan labores para mejorar las condiciones de seguridad en el plantel, entre la instalación de torniquetes con detección biométrica y detectores de metales. Para ello se convocó desde hace unos días a los alumnos a su toma de fotografía.

Horas después de una reunión, que integrantes de la comunidad estudiantil junto a madres y padres, tuvieron ayer a las afueras de la institución, en donde plantearon sus inquietudes sobre el eventual regreso a clases presenciales y el cumplimiento del pliego petitorio, la dirección del plantel emitió un comunicado: “Con base en la evaluación de los avances de las obras de infraestructura que se llevan a cabo se tomó la decisión de posponer el regreso a las actividades académicas presenciales, en tanto concluyan los trabajos”.