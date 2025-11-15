¿D

e dónde viene tanta inseguridad, incluso en sitios que habían sido tradicionalmente pacíficos? En primer lugar, debemos considerar que los fenómenos sociales no surgen de la noche a la mañana. Normalmente emergen de la conjunción de circunstancias diversas, previsibles o no, y a veces poco perceptibles, que se han ido entramando con el tiempo.

Es evidente que la compleja, y hoy muy insegura y crítica situación que prevalece en el centro de Michoacán tiene un historial que, al parecer, se agravó al finalizar la primera década de este milenio cuando bandas de delincuentes agarraron vuelo a la sombra del gobierno federal proyectado sobre el estatal.

Ayudó, es cierto, la prosperidad del cultivo de productos tales como el aguacate, cuyo mercado estadunidense generó muy buenos dividendos, pero también despertó el interés de criminales oriundos de tales parajes y también de muchos otros. No son ajenos, por caso, naturales del sur de Jalisco, antaño muy pacíficos, ya impuestos en el ir y venir hacia la frontera y buenas conexiones “del otro lado”.

Tiene que ver, pues, en el fomento de tal actividad lícita e ilícita, el entusiasmo por el aguacate, entre otros, que se ha ido despertando en los paladares estadunidenses en los quinquenios recientes, especialmente para sumarse a los paladares que concurren a los estadios de su futbol.

Los dineros que circulan con tal motivo son muchos y muy atractivos, de manera que el control de dicho tráfago resulta sumamente difícil.

En consecuencia, debe tenerse presente que no resulta fácil poner orden en la producción y manejo pecuniario de esa importante región michoacana. Pero ello no significa que no debería ser motivo de una urgente operación oficial y muy bien estructurada.