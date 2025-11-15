Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 6

Monterrey, NL., La educación en México enfrenta viejos y nuevos desafíos que deben ser abordados por la investigación educativa, a fin de incidir en las políticas públicas que permitan su atención, principalmente en temas de acceso, permanencia y equidad en el derecho a una buena educación, afirmaron especialistas al clausurar los trabajos del XVIII Congreso Nacional de Investigaciones Educativas (CNIE).

La doctora Etelvina Sandoval, ex presidenta de la extinta Mejoredu y actual subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, reconoció que en la agenda educativa “ha habido avances, pero persisten brechas”.

Entre ellas, destacó la educación inicial, que desde 2019 es obligatoria, y el prescolar, que mantiene una “muy baja cobertura en el primer grado, donde se busca atender a menores de 3 años de edad”.

Reunidas en el auditorio Gumersindo Cantú de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que además “se mantienen profundas brechas en el acceso y permanecía de una buena educación”. Lo anterior, afirmó, afecta principalmente a poblaciones en contextos de vulnerabilidad, como las comunidades rurales, indígenas y la población migrante.

Al respecto, la doctora Martha Vergara Fregoso, profesora-investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, destacó previo a la clausura del encuentro, en el que participaron más de 3 mil 200 especialistas de todo el país, que los problemas de acceso y cobertura “están presentes en todos los niveles educativos, pero éstos se acentúan en sectores críticos de la población”. Destacó el caso del nivel secundaria, donde aún no se alcanza la universalidad de su matrícula, y “su eficiencia terminal no es la deseada.”; lo mismo ocurre en el bachillerato, donde se presenta abandono escolar, baja eficiencia terminal y reprobación.