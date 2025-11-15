▲ Como parte de sus movilizaciones, disidentes mantuvieron levantadas las plumas de las casetas de cobro durante más de tres horas, ayer por la mañana. Imagen de la carretera México-Cuernavaca. Foto Jair Cabrera Torres

Jared Laureles y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 6

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiró ayer el plantón que había instalado desde el jueves alrededor de la Cámara de Diputados, pero amenazó con un paro de 72 horas, con miras a una huelga nacional, si el gobierno federal no atiende sus demandas.

Luego de regresar al campamento de San Lázaro tras participar por la mañana en la “liberación” de las casetas de cobro de diversas autopistas, el movimiento magisterial anunció el fin del paro de labores de 48 horas y el regreso de unos 5 mil profesores a sus estados de origen.

La CNTE insistió en que boicoteará el Mundial de Futbol de 2026 en caso de que las autoridades no den respuesta a sus demandas, entre las cuales están el reinicio de la mesa de diálogo con la Presidenta –cuya última sesión fue en marzo– y la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

En medio de consignas como “mentira, no es cierto, nada está resuelto” y “si no hay solución, no rueda su balón”, la dirigencia nacional lamentó de nuevo que se le haya recibido el jueves en el Zócalo con “represión”, lo que a su juicio demuestra que el Ejecutivo no tiene voluntad real de diálogo con los profesores.

Luis Antonio Rosales Narváez, secretario general de la sección 7 de la CNTE, de Chiapas, anunció que los profesores emplazaron a Sheinbaum a atender las peticiones magisteriales “de manera puntual y pronta”, ya que de lo contrario “vendrá con mayor organización y contundencia una huelga de 72 horas y un paro nacional”.

Por su parte, Pedro Hernández Morales, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, retó al Ejecutivo a “un debate público para ver quién está diciendo mentiras y quién está diciendo verdades” con respecto a los motivos que llevaron a la suspensión del diálogo.

Yenny Pérez Martínez, lideresa de la sección 22, de Oaxaca, subrayó que en el magisterio disidente “vamos a organizarnos en nuestra próxima asamblea nacional representativa, el 22 de este mes”, donde los diferentes comités estatales definirán la fecha del paro de 72 horas.