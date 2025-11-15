Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que coincide plenamente con el principio de libertad de manifestación y que reconoce que puede haber jóvenes que no estén de acuerdo con su gobierno y decidan expresarlo públicamente. Sin embargo, señaló en su rueda de prensa matutina que debe informar que la marcha convocada para hoy, presentada en redes sociales como una movilización de la llamada generación Z “ha sido levantada por la oposición”.

“Nos debemos a las y a los jóvenes. No solamente son el futuro de México, como se dice, sino son el presente”, afirmó. Por ello, añadió, es prioritario “escucharlos, siempre escucharlos”.

Agregó que “es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria, para que todos aquellos que quieran venir, por lo menos estén informados”, y recordó que el jueves se presentó en su conferencia un informe que mostró cómo figuras de la derecha nacional e internacional impulsaron la convocatoria a través de una campaña digital ejecutada desde octubre con un costo calculado en 90 millones de pesos.

Aun así, destacó que algunos jóvenes podrían “legítimamente” manifestarse y que su gobierno respeta ese derecho. Sheinbaum reiteró que “México es un país libre” y que está “de acuerdo en la libertad de manifestación”.