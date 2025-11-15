Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5
Después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el envío de tropas a México para combatir a grupos criminales se reafirma que “cualquier intervención de ese país queda descartada”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo anterior, sostuvo, a pesar de que “hay personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo, buscando injerencia del exterior”.
Declaró “que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio, la colaboración y la cooperación sin subordinación”.