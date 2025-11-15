Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

Después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el envío de tropas a México para combatir a grupos criminales se reafirma que “cualquier intervención de ese país queda descartada”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, sostuvo, a pesar de que “hay personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo, buscando injerencia del exterior”.