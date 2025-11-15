Política
Ver día anteriorSábado 15 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/15. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Injerencia de EU está descartada/
A nterior
S iguiente
 
Injerencia de EU está descartada
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

Después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el envío de tropas a México para combatir a grupos criminales se reafirma que “cualquier intervención de ese país queda descartada”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, sostuvo, a pesar de que “hay personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo, buscando injerencia del exterior”.

Declaró “que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio, la colaboración y la cooperación sin subordinación”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto