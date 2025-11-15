Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

Campeche, Cam., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que las campañas de ataques en su contra no la debilitan, por el contrario, la fortalecen. “Cuando a uno lo critican más, es cuando más fuerte se pone”, dijo ante productores y autoridades estatales durante el lanzamiento del Plan Campeche, en Champotón.

Afirmó que sus opositores “creen que una campañita en redes nos va a romper”, pero aclaró que su gobierno nació de la lucha social y no de intereses económicos: “Nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La mandataria estatal, Layda Sansores, respaldó el mensaje y advirtió que, ante los ataques, “todos tenemos que estar alertas para defender a nuestra Presidenta”.

Antes, en la comunidad de Chiná, durante la puesta en marcha del proyecto Agua para Campeche, que contempla una inversión superior a mil 380 millones de pesos, señaló que a pesar de dichas campañas en su contra, no ha pasado nada, la gente sigue cerca de su gobierno.

“Y eso es porque por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta como antes, la gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública.”

Añadió que “había artículos de periódico, comentócratas que decían, conductores en la televisión: ‘No, es que la Presidenta va a cambiar, y no es lo que era (Andrés Manuel) López Obrador. Ahora las cosas van a ser distintas’.