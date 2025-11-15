Señala que la gente “ya no se va con la finta como antes” // Gobernamos con los mismos principios que AMLO, dice
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5
Campeche, Cam., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que las campañas de ataques en su contra no la debilitan, por el contrario, la fortalecen. “Cuando a uno lo critican más, es cuando más fuerte se pone”, dijo ante productores y autoridades estatales durante el lanzamiento del Plan Campeche, en Champotón.
Afirmó que sus opositores “creen que una campañita en redes nos va a romper”, pero aclaró que su gobierno nació de la lucha social y no de intereses económicos: “Nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
La mandataria estatal, Layda Sansores, respaldó el mensaje y advirtió que, ante los ataques, “todos tenemos que estar alertas para defender a nuestra Presidenta”.
Antes, en la comunidad de Chiná, durante la puesta en marcha del proyecto Agua para Campeche, que contempla una inversión superior a mil 380 millones de pesos, señaló que a pesar de dichas campañas en su contra, no ha pasado nada, la gente sigue cerca de su gobierno.
“Y eso es porque por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta como antes, la gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública.”
Añadió que “había artículos de periódico, comentócratas que decían, conductores en la televisión: ‘No, es que la Presidenta va a cambiar, y no es lo que era (Andrés Manuel) López Obrador. Ahora las cosas van a ser distintas’.
“No nos vamos a dividir nunca, seguimos reivindicando que es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, porque somos parte de un movimiento de transformación. Ahora nos toca gobernar a nosotros, pero seguimos gobernando con los mismos principios”, recalcó.
En esta localidad del municipio de Campeche también expuso que la economía está sólida y fuerte a pesar de los aranceles y todo lo que ha ocurrido con Estados Unidos. Explicó que “por el bien de todos, primero los pobres” significa prosperidad compartida, apoyar a quien menos tiene, regar la economía desde abajo y no como se hacía antes.
Sobre el Plan Campeche, detalló que se trata de una estrategia orientada a recuperar la producción de arroz, leche y carne en la entidad, sectores que, aseguró, fueron abandonados durante décadas por políticas orientadas a beneficiar a grandes exportadores. El proyecto prevé una inversión de mil 238 millones de pesos, aportada por los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, refirió que se busca elevar la producción estatal a 100 mil toneladas de arroz, 27 mil de carne y 55 millones de litros de leche, beneficiando a 7 mil 881 pequeños y medianos productores. También se espera la generación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos.
