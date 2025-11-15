Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 4

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso la que es considerada una de las sanciones más severas registradas en lo que va de la actual administración al proveedor Saúl Hernández González, a quien se le aplicó una multa de 3 millones 197 mil 386 pesos y una inhabilitación de 57 meses para participar en procedimientos de contratación con la administración pública federal.

Según una resolución publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el castigo deriva del incumplimiento de un contrato de 2024 relativo al arrendamiento de vehículos terrestres y su mantenimiento integral, lo que ocasionó un daño a Exportadora de Sal, SA de CV.

La sanción fue notificada el pasado 3 de octubre y ya se inscribió al proveedor en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, con lo cual queda impedido de participar en nuevas contrataciones públicas.