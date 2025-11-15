Alma E. Muñoz, Arturo Sánchez y Lorenzo Chim

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 4

Si Ricardo Salinas Pliego no paga sus adeudos fiscales –por más de 48 mil millones de pesos–, el gobierno iniciará los procedimientos jurídicos que correspondan, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias de los tribunales colegiados contra Grupo Salinas, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Advirtió en la mañanera del pueblo que si el empresario “decide no pagar, viene un procedimiento largo, no es de un día, dos o semanas; lleva tiempo, pero es justicia”.

Más tarde, de gira por Campeche, aseguró que “los buenos empresarios reciben sus ganancias y claro, pagando impuestos; hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico".

En Palacio Nacional, manifestó que el jueves pasado, la Corte “sencillamente ratificó lo que ya habían dicho otras instancias (autoridad fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunales Colegiados de Circuito): tiene que ver con el cumplimiento de la ley y con un Poder Judicial imparcial”.

La Presidenta rechazó que haya habido autoritarismo, una acción política o una consigna a la Corte, como algunos argumentan.

“No, (esos casos) ya pasaron un proceso, otro y otro; la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial”.

Sin embargo, fueron “15 años de litigios que llegaron en su momento a la (antigua) Corte y los dejaron congelados, dentro de un cajón”.

Entonces, “en realidad lo que hace la (actual) Corte es desechar siete recursos que había interpuesto este grupo empresarial y deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT (Servicio de Administración Tributaria)”, por lo cual “quedan firmes las sentencias”.

Precisó que “mucho de esto pasó antes de que llegara el presidente (Andrés Manuel) López Obrador (al gobierno, en 2018), porque son ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013”. Es decir, no son “de cuando inicia la Cuarta Transformación, sino muy antiguos”.