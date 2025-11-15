P

oco antes de que una de sus tantas marionetas (Javier Alatorre, en pose de luchador callejero y en un apocalíptico escenario fabricado para la ocasión) describiera un México apocalíptico y “sin leyes” tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Elektra y Tv Azteca, el dueño del muñequito mediático, Ricardo Salinas Pliego, aseguró: “a mí no van a doblar y sí, los voy a sacar del poder a patadas; conmigo se equivocaron y hoy esto no se acaba, inicia”.

El de los abonos chiquitos en algo tiene razón: tras dicho fallo, el procedimiento no se acaba. De hecho, comienza, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que calcular el monto exacto a pagar (ya con multas, recargos, actualizaciones y conexos) y lo tiene que mostrar para que el susodicho pase a la caja en avenida Hidalgo 77, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o, ya con línea de captura, proceda con el depósito electrónico.

Por lo que toca a “sacar del poder a patadas” a quienes están en el gobierno, el émulo de Jair Bolsonaro (ya condenado por la justicia brasileña a 27 años de prisión) y cachorro del esperpéntico Javier Milei, pues simplemente cometería un delito y terminaría en la cárcel, independientemente de su decisión de pagar o no los impuestos que desde hace 16 años debe a la nación. Y en esto, realmente nadie “se equivoca”.

En el tema fiscal es muy sencillo: si, tras el fallo de la SCJN, Salinas Pliego no paga los impuestos que adeuda, la autoridad comenzará los procedimientos judiciales correspondientes para garantizar que lo haga, sin importar las pataletas guadalupanas ni las campañas sucias orquestadas y financiadas por Ricardo el rabioso.

La presidenta Sheinbaum se refirió a este caso: “aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe, a lo que tiene beneficios si es que paga. Si no lo hace, también hay procedimientos para garantizarlo, porque es la ley. Es importante decir que fueron varios procesos; en algunos casos, 15 años de litigios, que llegaron en su momento a la Corte –antes de que se eligieran a los ministros– y los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor, sino que los deja congelados; llegan a la Corte, los admiten y después los congelan; no resuelven, no resuelven, no resuelven, los dejan dentro de un cajón. Y finalmente, la (nueva) Corte resuelve: de-sechamos los recursos que presenta este grupo empresarial”, todo en el marco de la ley.