I

nvestigar el despojo de sus tierras, frenar la impunidad y sancionar a los responsables; la devolución inmediata de materiales y herramientas que les fueron sustraídos durante diversos ataques; la suspensión y sanción de actos orientados al despojo de bienes comunales realizados en complicidad con integrantes de la fiscalía de Jalisco asignados a Villa Guerrero, son algunas de las demandas de la comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

La comunidad tepehuana y wixárika exigió en un comunicado que la fiscalía de Jalisco se abstenga de intervenir en asuntos relacionados con la determinación de derechos territoriales; que cesen las amenazas, los hostigamientos y el despojo y que haya transparencia en las carpetas de investigación vinculadas con agresiones contra la comunidad. Y, de fondo, garantías legales para el reconocimiento de sus bienes comunales, conforme al título virreinal de 1733 y al juicio agrario 38/2017, que –afirman– respaldan la posesión ancestral de 39 mil hectáreas.

La población originaria advirtió que el pasado 4 de noviembre un grupo de agresores, que se presentaron como policías investigadores sin mostrar identificación, “amenazaron de muerte, golpearon y robaron herramientas de trabajo”, con el fin de tomar posesión de terrenos comunales que están en litigio agrario. Son 119 familias las que tienen un título virreinal y están llevando los trámites de reconocimiento y titulación ante el tribunal agrario 16.