Salinas Pliego ¿empresario?

S

alinas Pliego, desde su impotencia, acusó recientemente a las autoridades constituidas de ser absolutamente ignorantes del mundo de los empresarios. Quería de ese modo justificar sus estafas al fisco. Salinas Pliego ¿empresario? ¿Alguien le conoce un miligramo de emprendedor?

La mayoría de los mexicanos saben que “sus” millones no son suyos, aunque estén en su poder. TV Azteca fue una concesión de Carlos Salinas, erigida con un préstamo ¿nunca devuelto?, de Raúl Salinas; “su” negocio televisivo creció mediante el robo de ADN40, que protegió Vicente Fox. Elektra ha operado en la explotación feroz de sus trabajadores, y la usura también feroz de sus ventas en abonos a familias de bajos recursos. ¿Empresario? Sus patrañas llegaron a su fin. El país sonríe.

José Blanco

No a la manipulación del Movimiento del Sombrero, demanda

Grecia Quiroz, viuda del vilmente asesinado Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, deslindó al Movimiento del Sombrero de las organizaciones que utilizan sin autorización ese emblema para promover sus propios fines (igual que hacen con los símbolos del movimiento generación Z, que también se desmarcó de ellos) y que convocan a marchas como las de hoy.

Asimismo, agradeció a los elementos federales que la cuidan, aunque reconoció que limitan su cercanía con la gente.

Prestemos oídos a lo que ella ha dicho y no seamos partícipes de esas iniciativas deshonestas y manipuladoras.

Francisco Martínez Marcué, Paloma Gamba, Benito Collantes y Juan José Dávalos López

Aplica EU una política del terror contra Venezuela, denuncia

La nota publicada ayer en La Jornada, en la sección Mundo, página 14, de Jim Cason y David Brooks, sobre la voracidad criminal de los oficiales imperialistas del Consejo Atlántico de invadir Caracas, Venezuela, y destituir a su presidente, Nicolás Maduro, se inscribe perfectamente en lo que ya Noam Chomsky calificó a la política exterior de Estados Unidos como una política del terror.

Ningún ser humano consciente puede aceptar sus argumentos de narcoterrorismo para invadir militarmente a Venezuela y apoderarse de su petróleo. Asimismo ninguna persona puede aceptar los crímenes cometidos contra los lancheros supuestamente “narcotraficantes”, ¡sin mostrar ninguna prueba! Un pescador, obreros y choferes fueron asesinados impunemente (La Jornada, 8/11/2025, sección Mundo, página 21); pero estos crímenes horrendos deben ser castigados por la Corte Internacional de Justicia.