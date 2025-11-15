Europa Press, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 24

Madrid. Estados Unidos impulsó ayer una declaración conjunta con sus aliados árabes y musulmanes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para aumentar la presión sobre el organismo, que aún no respalda el proyecto de resolución destinado a reforzar el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump, para la franja de Gaza.

“Emitimos esta declaración como los estados miembros que se reunieron durante la semana de alto nivel (de la Asamblea General de la ONU, en septiembre) para iniciar este proceso, que ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”, expuso el informe que publicó The Times of Israel.

Washington también advirtió que los palestinos podrían sufrir “graves consecuencias” si no se respalda la iniciativa. “Subrayamos que se trata de un esfuerzo sincero, y que el plan ofrece una vía viable hacia la paz y la estabilidad, no sólo entre israelíes y palestinos, sino para toda la región”, añadió el documento.

La misión estadunidense distribuyó formalmente su proyecto de resolución a los 15 miembros del Consejo de Seguridad la semana pasada para negociar la redacción y el contenido del texto, publicó Al Jazeera.