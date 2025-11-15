Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 24
Madrid. Estados Unidos impulsó ayer una declaración conjunta con sus aliados árabes y musulmanes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para aumentar la presión sobre el organismo, que aún no respalda el proyecto de resolución destinado a reforzar el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump, para la franja de Gaza.
“Emitimos esta declaración como los estados miembros que se reunieron durante la semana de alto nivel (de la Asamblea General de la ONU, en septiembre) para iniciar este proceso, que ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”, expuso el informe que publicó The Times of Israel.
Washington también advirtió que los palestinos podrían sufrir “graves consecuencias” si no se respalda la iniciativa. “Subrayamos que se trata de un esfuerzo sincero, y que el plan ofrece una vía viable hacia la paz y la estabilidad, no sólo entre israelíes y palestinos, sino para toda la región”, añadió el documento.
La misión estadunidense distribuyó formalmente su proyecto de resolución a los 15 miembros del Consejo de Seguridad la semana pasada para negociar la redacción y el contenido del texto, publicó Al Jazeera.
Según un borrador visto por la Afp, éste autorizaría un mandato de dos años, hasta finales de 2027, para un organismo de gobernanza transitoria en Gaza (conocido como la Junta de la Paz) que presidiría Trump.
Asimismo, autorizaría a los estados miembros a formar una fuerza internacional de “estabilización temporal”, la cual trabajaría en el “desarme permanente de los grupos armados no estatales” en Gaza, protegería a los civiles y aseguraría los corredores de ayuda humanitaria.
Rusia presenta contrapropuesta
Por otra parte, Rusia presentó ante el consejo su propia “contrapropuesta” sobre el enclave palestino, al desafiar el borrador de Estados Unidos, según una copia vista por la agencia de noticias Reuters.
“El objetivo de nuestro proyecto es permitir que el Consejo de Seguridad desarrolle un enfoque equilibrado, aceptable y unificado para lograr un cese sostenible de las hostilidades”, señaló la nota rusa.