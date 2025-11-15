▲ Un menor limpia el agua que inundó su refugio en un campamento. Foto Afp

Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 24

Jerusalén. La primera gran lluvia de la temporada provocó ayer que cientos de tiendas de campaña de residentes desplazados en la ciudad de Gaza quedaran inundadas.

El nivel del agua subió a más de 10 centímetros, declaró Mahmoud Basal, vocero de la defensa civil de Gaza, tras añadir que “los colchones están empapados, las mantas están rotas y no quedan opciones, porque Israel ha destruido todas las opciones”, publicó CNN.

Mencionó que las distintas autoridades gazatíes recibieron “cientos de peticiones de ayuda”, pero no cuentan con los recursos para asistir a la población; además, sostuvo que son necesarias cerca de 450 mil tiendas de campaña para acoger a los desplazados.

Israel sigue obstruyendo la ayuda humanitaria

Basal también denunció que el gobierno de Israel sigue “imponiendo estrictas restricciones” a la entrada de ayuda “en contra de lo estipulado” en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase impuesta por Estados Unidos.

“Tememos que miles de familias desplazadas estén ahora totalmente expuestas a las inclemencias del tiempo”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas.

“La mayoría de estas familias sobreviven en tiendas completamente destrozadas que las han acompañado durante dos años de incesantes ataques israelíes y desplazamiento forzado. Desgastadas por el sol, estas tiendas se están derrumbando con los primeros indicios del invierno”, afirmó a CNN Mai Elawawda de la organización Ayuda Médica para los Palestinos.

Hazem Qasem, funcionario de Hamas, pidió “responsabilidad moral, humanitaria y jurídica” a la comunidad internacional ante un “desastre” que empezó a agravarse aún más en la franja de Gaza tras las lluvias torrenciales que azotaron el enclave.