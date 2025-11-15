▲ Ante la protesta, el presidente de la COP30 concertó una reunión entre los indígenas munduruku y autoridades brasileñas . Foto Ap

Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 23

Belém. Manifestantes indígenas del pueblo munduruku bloquearon la en-trada principal a la conferencia climática de las Naciones Unidas, COP30, en la ciudad brasileña de Belém, durante una protesta pacífica para alertar sobre la situación de la Amazonía.

“¡Ven, Lula, muestra tu cara!”, ex-clamó Alessandra Korap, una líder indígena. “Queremos ser escuchados, queremos participar en las negociaciones”, añadió. La comunidad munduruku exige al mandatario brasileño y a los participantes en la COP30 avances en la demarcación de sus tierras y se oponen al proyecto de construcción de Ferrogrão, un ferrocarril de casi mil kilómetros que atravesará Brasil para transportar la producción de granos.

Lula da Silva es un aliado declarado de la causa indígena y entre sus logros están la homologación de 16 territorios indígenas, la caída espectacular de la deforestación y el nombramiento de Guajajara, una figura respetada, al frente del primer Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, sus críticos lamentan la lentitud en la demarcación de dichas tierras, y el visto bueno a la exploración petrolera iniciada en octubre cerca de la desembocadura del río Amazonas.

La protesta obligó al presidente de la COP30, André Correa do Lago, a propiciar un encuentro entre los manifestantes y las autoridades brasileñas.

Por otra parte, la coalición de organizaciones Kick Big Polluters Out (KBPO) (expulsemos a los grandes contaminadores) denunció que uno de cada 25 asistentes a la cumbre es un lobista de combustibles fósiles.